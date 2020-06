Jan van Zanen is door meerdere politici, onder wie Mark Rutte, gewezen op de openstaande vacature van burgemeester in Den Haag. Dat zei Van Zanen zondag bij Buitenhof in gesprek met presentator Twan Huys.

Van Zanen zei erg verknocht te zijn aan Utrecht, maar "dan komt dit voorbij, ik heb gewikt en gewogen. Den Haag is een prachtige stad aan de kust, net iets groter met andere uitdagingen. Laat ik dit doen. Laat ik de kennis en vaardigheden die ik heb opgedaan inzetten voor Den Haag."

Hoewel Van Zanen door meerdere politici is aangesproken op de openstaande vacature in Den Haag zegt de burgemeester uitdrukkelijk dat hij de beslissing heeft gemaakt om te solliciteren. "En het zijn uiteindelijk de gemeenteraadsleden die erover gaan."

Van Zanen begon in 2014 als burgemeester van Utrecht en is 28 mei voorgedragen als nieuwe burgemeester van Den Haag. Naar verwachting volgt hij Johan Remkes per 1 juli op. Remkes was sinds half oktober 2019 waarnemend burgemeester van Den Haag, nadat Pauline Krikke was opgestapt.