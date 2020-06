De gemeente Utrecht gaat in de loop van deze week camera's plaatsen op de Wolgadreef en Seinedreef. Op die twee plekken in de Utrechtse wijk Overvecht is er te veel overlast.

De gemeente heeft een set camera's die een paar keer per jaar op een andere plek in de stad geplaatst worden. Sinds december stonden die op een andere plek in Overvecht en ook in Kanaleneiland. Deze worden daar nu weggehaald en gaan naar de Wolgadreef en Seinedreef.

Het gebied rondom deze straat zorgt voor de meeste meldingen van jeugdoverlast in de wijk. Vooral tieners in de leeftijd van veertien tot zestien jaar zorgen volgens de gemeente voor onrust.

De overlast bestaat uit vernielingen van abri's en gebouwen, het intimideren van bewoners, winkeliers en medewerkers van Qbuzz rondom winkelcentrum Overkapel. Ook het naleven van de coronaregels zou hier niet goed gebeuren, er zou zelf gespuugd zijn naar bewoners.

Nabij het grote winkelcentrum in Overvecht wordt op dit moment gewerkt aan nieuwbouw. Rondom de bouwlocatie en de parkeerplaatsen van het winkelgebied komen volgens de gemeente grote groepen mensen samen. Er worden zo nu en dan straatraces gehouden, waardoor geluidsoverlast en onveilige situaties ontstaan.

De gemeente hoopt met de camera's, die minimaal drie maanden blijven staan, de overlast en zorgen bij omwonenden op beide locatie te verminderen.