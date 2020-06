Een negentienjarige drugsdealer uit Utrecht is zondagochtend in de omgeving van Leidsche Rijn Centrum aangehouden. Even daarvoor had de man verdovende middelen verkocht aan een bekende van de politie.

Agenten zagen zondagochtend rond 9.15 uur een 'bekende gebruiker' lopen op de Grauwaartsingel in Leidsche Rijn. Het vermoeden bestond dat de man geld ging pinnen, om vervolgens drugs te kopen.

De agenten hielden de man onopvallend in de gaten en waren uiteindelijk getuige van een drugsdeal. Vervolgens is de negentienjarige verdachte aangehouden.

In de auto van de verdachte vond de politie elf bolletjes harddrugs. Het voertuig is in beslag genomen.