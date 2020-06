Een man is in de nacht van zaterdag op zondag op de Kanaalstraat in Utrecht beroofd van zijn auto. Volgens de politie is dit op een "hardhandige manier" gegaan.

Het incident gebeurde rond 3.15 uur. Het slachtoffer had volgens een woordvoerder van de politie "behoorlijk wat letsel" en is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Het voertuig is even later teruggevonden.

Er zijn tot nog toe geen verdachten aangehouden. Het onderzoek naar de mishandeling en de diefstal loopt nog.