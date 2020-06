Utrechters kunnen zich binnenkort op drie verschillende plekken in de stad laten testen op het coronavirus. Naast de locaties op de Koningsweg en bij het UMC, komt er in de loop van deze maand ook een teststraat bij de Koploperstraat.

Bij het Rode Kruis aan de Koningsweg in Utrecht kunnen fietsers en voetgangers zich laten testen door de GGD en sinds 8 juni kunnen automobilisten, fietsers en voetgangers bij de parkeergarage van het UMC terecht voor een test op het virus.

Bij de Koploperstraat wordt momenteel een derde teststraat opgezet. De gemeente Utrecht verwacht dat deze in de loop van de maand wordt geopend. De GGD bekijkt de komende periode of er drie testlocaties in de stad nodig blijven. Mocht dat niet het geval zijn dan sluit of de teststraat bij het UMC of die aan de Koningsweg.

De Koploperstraat zal voorlopig ook blijven omdat er op deze locatie eenvoudig opgeschaald kan worden naar drie of vier straten, terwijl dit op de andere plekken niet het geval is. Bij het UMC is nu bijvoorbeeld maar één straat open waardoor er honderd mensen per dag getest kunnen worden. Deze locatie zou eventueel uitgebreid kunnen worden naar twee straten.

