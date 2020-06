World of Dinos keert dit jaar ondanks de coronacrisis terug in de Utrechtse Jaarbeurs. Het evenement is te bezoeken van 4 juli tot en met 30 augustus.

World of Dinos is een Nederlandse tentoonstelling van ruim tachtig dinosaurussen die door Hillenaar Events gemaakt is. In 2018 was het evenement voor de eerste keer in Jaarbeurs te zien.

"De belangstelling was overweldigend. De dino's bewegen, maken geluid en zijn geplaatst in decors die recht doen aan hun natuurlijke leefomgeving", zegt Mike Leegwater, woordvoerder van het evenement.

De afgelopen maanden is achter de schermen hard gewerkt aan de realisatie van het project. "Er is een uitgebreid protocol opgesteld om de tentoonstelling binnen de geldende eisen te kunnen laten plaatsvinden. Afstand houden speelt daarbij vanzelfsprekend een belangrijke rol. Maar ook bijvoorbeeld hygiënemaatregelen en aangepaste routes hebben speciale aandacht."

"We kunnen maar een fractie van de capaciteit gebruiken. Normaal gesproken kunnen we meer dan duizend mensen tegelijkertijd ontvangen. Nu zijn dat er honderd. Maar consumenten profiteren nagenoeg van een privé-ervaring omdat er weinig mensen op de vloer lopen", aldus Leegwater.

