Het voormalige pand van boekhandel Broese aan de Stadhuisbrug in Utrecht is weer open. Dit weekend presenteren galeries, kunstruimten en kunstenaars zich in het gebouw.

Boekhandel Broese verhuisde vorige maand naar het winkelcentrum Post Utrecht en daarmee kwam het pand aan de Stadhuisbrug leeg te staan. Stichting Art Utrecht, een samenwerking van galeries in de stad, presenteerde er vrijdag verschillende kunstwerken.

"De Utrechtse kunstwereld is helemaal klaar om zichzelf weer te laten zien. We zijn de gemeente Utrecht en de beheerder Ad Hoc dankbaar dat we het startsein hiervoor in het prachtige voormalige Broese-pand kunnen geven", zegt Lou Vos, kunstenaar en bestuurslid van Art Utrecht.

De tijdelijke kunsthal is vrijdag, zaterdag en zondag te bezoeken tussen 12.00 en 18.00 uur. Naast de locatie aan de Stadhuisbrug is er ook een wandelroute langs verschillende andere plekken in de stad waar kunst centraal staat.