Burgemeester Jan van Zanen heeft vrijdag opnieuw een open brief geschreven aan de inwoners van Utrecht. Hij is blij dat de stad weer langzaam opengaat en dat mensen weer makkelijker in Utrecht kunnen bewegen, maar roept iedereen ook op om de komende tijd voorzichtig te blijven en op elkaar te passen.

"Met die lege straten, afgesloten trapveldjes, verpleeghuizen zonder bezoek, de stamkroeg gesloten en minstens 1,5 meter afstand oogde en voelde Utrecht in het begin van onze lockdown als een spookstad", schrijft Van Zanen.

"De deur die maandenlang potdicht zat, schuift nu langzaam maar zeker weer open. Sinds deze week zijn terrassen en restaurants weer toegankelijk en gingen de middelbare scholen weer open. Onder voorwaarden weliswaar, maar er kan weer iets meer en daardoor krijgt Utrecht weer wat kleur op de wangen."

Van Zanen benadrukt dat iedereen ook de komende tijd op elkaar moet blijven letten. "Wees geduldig, bijvoorbeeld in de rij bij de winkelwagentjes. Laat die fietser achter u even passeren en gun uw buurman en de ondernemer op de hoek die meter extra. De publieke ruimte is altijd kleiner dan we zouden willen. Het is passen en meten."

"Waardeer het dat we samen in Utrecht zo ver zijn gekomen. Dat we na dromen ook weer kunnen doen. Dankzij uw geduld, incasseringsvermogen en medemenselijkheid kunnen we, beetje bij beetje, samen het leven weer omarmen en straks ook elkaar weer omarmen", aldus Van Zanen, die onlangs werd benoemd tot nieuwe burgemeester van Den Haag.