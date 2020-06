FC Utrecht gaat een herdenkingsdienst organiseren voor supporters die het komende jubileumseizoen niet zullen meemaken. De besloten dienst vindt plaats op 30 juni en wordt via online kanalen van de club uitgezonden.

"Welke supporters van FC Utrecht herdenk jij op 30 juni? Geef de naam of namen door van de overleden fans die jij die dag herdenkt en zorg er daarmee voor dat die naam of namen te zien is of zijn in de video van de herdenkingsdienst", aldus FC Utrecht donderdag op de eigen website.

FC Utrecht bestaat op 1 juli precies vijftig jaar en begint na de zomer dan ook aan het 50e voetbalseizoen als profclub in Nederland.