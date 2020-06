Het vijfde tiny forest van Utrecht is woensdag geopend in het Majellapark. Leerlingen van de Asch van Wijckschool mochten de naam verzinnen en hebben het 'Bosch van Wijck' genoemd.

Wethouder Lot van Hooijdonk, kinderen van de school en buurtbewoners waren aanwezig bij de opening. Samen onthulden zij een informatiebord bij het mini- bos. Tegelijkertijd werd er ook een nieuwe speeltuin geopend.

Het tiny forest draagt bij aan de biodiversiteit van de omgeving, het biedt verkoeling op warme dagen en waterberging bij zware regenval. Ook heeft het mini-bos een educatieve functie. Zo kunnen bijvoorbeeld scholen uit de buurt er gebruik van maken om les te geven over de natuur.

Het Bosch van Wijck heeft een open ruimte waar kinderen op warme dagen buiten les kunnen krijgen. Ook kan het gebruikt worden als ontmoetingsplek voor buurtbewoners.

In Utrecht zijn inmiddels vijf minibossen. Het plan is om er de komende tijd nog twee aan te leggen. Waar die komen is nog niet bekend. De gemeente is samen met het Instituut voor Natuureducatie op zoek naar initiatiefnemers.