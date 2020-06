Vanwege een landelijke telefoonstoring bij Vodafone waren verschillende Utrechtse zorginstellingen donderdagochtend moeilijk bereikbaar. Onder andere GGD regio Utrecht en verschillende ziekenhuizen kampten met problemen.

De storing werd rond 11.00 verholpen.

Het UMC en Wilhelmina Kinderziekenhuis waren alleen te bereiken via het noodnummer 030-6397999. Het Prinses Máxima Centrum was tijdelijk bereikbaar via 06-13418099. "Voor spoedgevallen in de zorg bel 06-50006257 of 112″, was te lezen op Twitter.

Het St. Antonius zei helemaal niet bereikbaar te zijn. "Wij zijn in contact met de provider om zo spoedig mogelijk weer bereikbaar te zijn. Op onze website houden wij iedereen op de hoogte en zetten wij meer informatie zodra die er is."

GGD regio Utrecht was niet te bereiken op het reguliere nummer. "Het landelijke 0800 nummer is nog wel bereikbaar voor vragen over corona. Onze excuses voor het ongemak", was te lezen op het Twitter-account van de zorginstelling.

De storing trof landelijk meerdere ziekenhuizen, veiligheidsregio's, huisartsenpraktijken en gemeenten. De oorzaak van de storing wordt onderzocht.