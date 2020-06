De werkzaamheden aan het Smakkelaarspark in Utrecht zijn woensdag begonnen. In het park moeten drie gebouwen met 140 woningen, kantoorruimte en horeca komen.

Nadat de fundering is afgerond, zal in het voorjaar van 2021 worden gestart met de bouw van de drie gebouwen, de aanleg van het park en het uitgraven van de Leidse Rijn, die wordt verbonden met de Catharijnesingel. Naar verwachting is Smakkelaarspark in 2023 afgerond.

Het hoogste gebouw wordt ongeveer 45 meter hoog. De horecazaak komt op het gebouw van rond de 30 meter. Het dak van dit pand is publiek toegankelijk.

"Dit stukje Utrecht heeft een rijke geschiedenis aan functies gehad. Van scheepswerf tot parkeerplaats", aldus verantwoordelijk wethouder Eelco Eerenberg. "De afgelopen jaren was het Smakkelaarsveld het toneel van een metalen fietsenzee. Die fietsen staan nu geparkeerd in de nieuwe stallingen die we gebouwd hebben. Nu er ruimte is, kunnen we een plek creëren waar je graag wil zijn, met groen en water."