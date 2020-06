De gemeente Utrecht heeft woensdag het definitieve plan voor laadpalen in de stad gepresenteerd.

De gemeente heeft eerder voor elke wijk uitgezocht hoeveel laadpalen er nodig zijn en waar die moeten komen te staan. In maart konden inwoners reageren op de plannen. Er zijn ruim 2.800 reacties binnengekomen, die gingen over 634 plekken. Op 425 plekken is negatief gereageerd. Naar aanleiding van die reacties heeft de gemeente 273 laadpalen – in het plan – verplaatst.

Er kwamen bijvoorbeeld meerdere reacties binnen op de grootte van een aantal laadpleinen. Sommigen zijn nu verkleind. Ook zouden laadpalen op sommige plekken de stoep blokkeren. Ook daarom zijn sommige laadpalen verplaatst.

De palen worden niet in één keer geplaatst. Om de drie maanden bekijkt de gemeente waar laadpalen nodig zijn. Hiervoor wordt gekeken naar hoe vaak de huidige laadplekken worden gebruikt. Als ze niet nodig zijn, worden de laadpalen ook niet geplaatst.

De gemeente verwacht dat er in het plan genoeg laadplekken staan voor de komende vijf jaar. Tegen die tijd kunnen elektrische auto's bij ongeveer 4 procent van alle parkeerplekken in Utrecht opladen.

Naast gewone laadpalen, zijn er ook vijftig snellaadpalen in het locatieplan opgenomen. De snelladers komen bij grootschalige winkellocaties en sportvoorzieningen, waar gebruikers kort parkeren en tijdens de boodschappen of het sporten de auto vol kunnen laden. Op één snellaadpaal kunnen tot wel dertig auto's per dag opgeladen worden.