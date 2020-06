De gemeente Utrecht wil sekswerkers die door de coronacrisis tussen wal en schip vallen tegemoetkomen. Het kabinet heeft eerder besloten dat sekswerkers tot 1 september niet mogen werken.

Volgens Ellen Bijsterbosch van de Utrechtse afdeling van D66 behoort sekswerker tot de zwaarst getroffen beroepen in de coronacrisis.

Bijsterbosch wijst op de sekswerkers die bij privéhuizen en clubs via een zogenoemde opting in-constructie aan het werk zijn. "Zij ervaren noch de bescherming van een werknemer, noch de vrijheid van een zzp'er. Nu, tijdens de coronacrisis, krijgen ze helemaal niets, geen TOZO, geen NOW, geen WW."

Verschillende partijen, waaronder D66, Studenten & Starter, SP, GroenLinks, ChristenUnie en PvdA hebben daarom een motie ingediend om zo spoedig mogelijk een inkomensregeling op te zetten voor de sekswerkers die nu tussen wal en schip vallen. Zij wijzen daarbij ook op een regeling die de gemeente Deventer voor deze groep heeft getroffen.

Wethouder Linda Voortman zegt de zorgen van de partijen te delen. "Wij zullen daarom de regeling uit Deventer bestuderen en onderzoeken of wij die ook in Utrecht kunnen opzetten. Daarnaast kijken we ook of het mogelijk is om bestaande maatregelen open te stellen voor deze groep sekswerkers die via opting in werken."