De werkzaamheden aan de kademuren langs de Muntkade in Utrecht hebben weer te maken met een tegenslag. Dit keer zijn het grote hoeveelheden kabels en leidingen die roet in het eten gooien. Al sinds 2014 staan er hekken op de kades vanwege de slechte staat van de constructie.

De kades van het Merwedekanaal zijn gebouwd op een fundering van houten palen. Doordat de palen op bepaalde plekken zijn aangetast, kunnen verzakkingen en gevaarlijke situaties ontstaan.

Na een jarenlange afsluiting is Rijkswaterstaat in november 2019 begonnen met het herstellen van de oevers. De planning was om van mei tot en met september 2020 geen werkzaamheden uit te voeren. Hierdoor zou de overlast voor zowel omwonenden, recreanten en roeiers worden beperkt.

Deze planning moet nu aangepast worden omdat er veel verschillende kabels en leidingen zijn gevonden die het werk belemmeren. "Hoewel Rijkswaterstaat voor de start van de werkzaamheden uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar de plaats en het type kabels en leidingen, kwamen tijdens de werkzaamheden toch nog onbekende kabels en leidingen naar boven", schrijft de gemeente.

Om de vertraging die door het extra werk wordt veroorzaakt in te halen is besloten om tijdens het recreatieseizoen door te werken. Hierdoor zou het project nog steeds in het voorjaar van 2021 afgerond kunnen worden.