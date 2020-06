De leerlingen van de groepen 1 en 2 van de Gertrudisschool in de Utrechtse Rivierenwijk moeten tot zeker 16 juni thuisblijven vanwege een coronabesmetting bij een leerkracht. Dat heeft de school dinsdag besloten na overleg met de GGD.

De besmetting bij de leerkracht werd dinsdagmiddag vastgesteld. Omdat bron- en contactonderzoek geen uitsluitsel heeft gegeven of directe collega's al dan niet besmet zijn met het COVID-19-virus, worden de groepen uit voorzorg naar huis gestuurd.

Het is niet de eerste besmetting op een basisschool in Utrecht sinds er op 11 mei weer onderwijs wordt gegeven. Onder meer een school in Leidsche Rijn en een school in Overvecht kregen te maken met een coronabesmetting.

