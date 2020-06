Een man is dinsdag op de Gershwinlaan in Utrecht aangehouden nadat de politie een grote hoeveelheid softdrugs aantrof in zijn auto. Het ging om drieduizend joints.

De man werd rond 13.20 uur staande gehouden omdat hij zijn telefoon in de auto gebruikte. Agenten troffen de grote hoeveelheid joints aan toen ze het voertuig onderzochten.

De drugs zijn in beslag genomen en worden onderzocht.