Archeologen hebben langs het spoor aan de Kruisvaartkade in Utrecht een fabriek opgegraven waar tot 1866 dakpannen en bakstenen werden gemaakt. De vondst werd gedaan tijdens voorbereidende werkzaamheden voor zeshonderd nieuwe woningen.

Waar in het gebied het complex precies lag, is niet bekend.

"We weten uit archiefonderzoek dat hier in 1674 begonnen is met het bakken van gesteente. Dat was ook niet ongebruikelijk in dit gebied. Langs de Vaartsche Rijn, waar nu Rotsoord zit, zaten meerdere steenbakkerijen. Het klei werd namelijk aangevoerd via het water richting de stad", aldus verantwoordelijk archeoloog Jeroen Flamman.

Drie weken geleden is een team van archeologen en studenten begonnen om de funderingen van het complex en een gedeelte van een weg, die 3 meter onder de grond lagen, bloot te leggen.

De archeologen vonden zo'n vijf loodsen, die elk zo'n 50 meter lang is. Er is volgens oude tekeningen ook een zesde opslagplaats, maar die ligt waarschijnlijk onder de naastgelegen busbaan.

Het onderzoek op locatie gaat deze week nog door. Daarna wordt het terrein volledig overgedragen aan de aannemer.