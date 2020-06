Het aanmeldbeleid voor nieuwe kinderen bij Utrechtse basisscholen voldoet niet en is regelmatig in strijd met de wet, zo blijkt uit een rapport van een onafhankelijke commissie. Wethouder Anke Klein heeft het onderzoek gelezen en laat weten zich zorgen te maken.

De afgelopen tijd heeft de commissie, in opdracht van de gemeente, uitgebreid onderzoek gedaan naar de praktijk van aanmelden en toelaten van kinderen bij basisscholen in Utrecht. De insteek was om te kijken of dit wel eerlijk verliep.

In de wijken Kanaleneiland, Oog in Al, Tuindorp en Overvecht zijn gesprekken gevoerd met schooldirecteuren en ouders. Daarnaast is het onderzoek gebaseerd op beleidsdocumenten van ongeveer 100 van de 110 basisscholen in Utrecht en de websites van alle scholen.

In Nederland kunnen kinderen als ze drie jaar zijn, aangemeld worden bij een basisschool. Er zijn ook zogenoemde vooraanmeldingen voor als kinderen nog jonger zijn. Deze kinderen mogen echter geen voorrang krijgen. Kinderen waarvan de ouders zich aan het wettelijke tijdstip van dat jaar houden, hebben anders niet meer dezelfde kansen.

Sommige scholen werken met vooraanmeldingen

In de praktijk blijkt dat een aantal scholen in Utrecht met vooraanmeldingen werkt, die automatisch leiden tot toelating. Daarmee overtreden zij de wet. Daarnaast kan een groot deel van de scholen hun website verbeteren ten aanzien van goede en heldere informatie over hun toelatingsbeleid.

Slechts 11 procent van de scholen communiceren de procedure van aanmelding en inschrijving volledig correct en helder op hun website en naar ouders. In het rapport is te lezen dat populaire scholen zich relatief vaker niet goed aan de regels houden.

De drie grootste schoolbesturen van het basisonderwijs in Utrecht, PO Utrecht, PCOU Willibrord en KSU, hebben aan het onderzoek meegewerkt en hebben in een statement gereageerd op de uitkomsten. Ze erkennen de problemen en gaan aan de slag met een plan van aanpak.

Gemeente vraagt om aanpassing

De gemeente heeft de schoolbesturen gevraagd om voor het komende schooljaar te beginnen met de aanpassing van de communicatie en procedures rond aanmelding en toelating op de websites van afzonderlijke scholen en deze in lijn te brengen met de wet.

Daarnaast wordt in oktober een plan van aanpak met daarbij horende vervolgstappen gepresenteerd in samenwerking met schoolbesturen, scholen en ouders. Het doel is heldere afspraken over aanmelding en toelating en de effecten van een postcodebeleid en broertje- en zusjeregelingen worden in beeld gebracht.