Wethouder Linda Voortman heeft vorige week de nieuwe nestkasten, die in de Utrechtse buurt Lauwerecht zijn geplaatst, onthuld. De nestkasten zijn in de vorm van een grote gierzwaluw geplaatst.

De nestkasten hangen aan de muur van zorginstelling Amerpoort aan de Oudlaan. Daarnaast zijn er ook kasten opgehangen op de hoek van de Verenigingdwarsstraat.

In Lauwerecht zijn veel gebouwen gesloopt en vervangen voor nieuwbouw waardoor een deel van de nesten waren verdwenen. De gierzwaluwnestkasten waren al in mei geplaatst, maar vanwege de coronamaatregelen vond de onthulling pas later plaats.

Tijdens de onthulling werden ook twintig insectenhotels overhandigd aan kinderen uit de buurt. Gierzwaluwen leven voornamelijk van insecten. Het project is gerealiseerd om buurtbewoners bewust te maken van de aanwezigheid en van het nut van gierzwaluwen, maar ook van andere vogelsoorten, dieren en het belang van natuur in de buurt.

Bewoners en ondernemers willen de komende jaren meer projecten in Lauwerecht en de Staatsliedenbuurt starten om een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit en groen in de buurt.