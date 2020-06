Een deel van de protestborden die vrijdagavond werden gebruikt tijdens de Black Lives Matter-demonstratie in Utrecht hangen nu bij TivoliVredenburg. Het muziekpaleis heeft ze in de postervitrines aan de straatkant geplaatst.

Veel demonstranten liepen vrijdagavond na het protest op het Jaarbeursplein via TivoliVredenburg de stad in. "Onze gevel werd een verzamelplek voor hun borden. Een paar van onze medewerkers hebben ze die avond in de postervitrines gehangen", zegt een woordvoerder van TivoliVredenburg.

De boodschap van het protest blijft volgens TivoliVredenburg op deze manier langer hangen. "We zien dat voorbijgangers nu even blijven staan om ze te lezen."

Er kwamen vrijdag zo'n 3.500 mensen naar het Jaarbeursplein om te demonstreren tegen racisme. Aanleiding van het protest is de dood van George Floyd die in de Verenigde Staten door politiegeweld om het leven kwam.