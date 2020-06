Stichting Parkmanagement Lage Weide wil dat het voor medewerkers op het Utrechtse bedrijventerrein aantrekkelijker wordt om op de fiets naar het werk te gaan. In een door de stichting geschreven actieplan staat onder meer dat fietspaden moeten worden aangepakt en fietsende werknemers een financieel voordeel zouden moeten krijgen.

Voor de uitvoering van het actieplan heeft de stichting de hulp van de gemeente, provincie en ondernemers nodig. Josien van Breda, voorzitter van Parkmanagement Lage Weide, heeft hierover naar eigen zeggen "goed overleg gehad met betrokken wethouders en gedeputeerden."

Volgens Van Breda moeten er drie dingen gebeuren. "Om te beginnen moeten werkgevers het fietsgebruik van werknemers stimuleren in hun arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld door een passende reisvergoeding te geven voor fietsers."

Daarnaast moeten de wegbeheerders volgens Van Breda zorgen voor goed verlichte fietspaden. "Anders hebben we in het komend najaar echt een groot veiligheidsprobleem." Het derde punt is dat het fietsnetwerk verbeterd moet worden. Daarin zouden volgens Van Breda belangrijke schakels ontbreken.