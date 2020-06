Tarq Hoekstra, oud-stadsarcheoloog van Utrecht, is op dinsdag 2 juni op 81-jarige leeftijd overleden. De historicus heeft in het verleden een Stedelijke Onderscheiding gekregen voor zijn verdiensten voor de Domstad.

Hoekstra werd in 1972 aangesteld als eerste gemeentelijke archeoloog van Utrecht. René de Kam, conservator van het Centraal Museum, noemt hem op Instagram "een bijzonder mens met veel kennis over de geschiedenis van de stad".

Volgens Het Utrechts Archief was een tekening van het beleg van kasteel Vredenburg zijn favoriete archiefstuk. In 2008 is Hoekstra gefotografeerd met het stuk.

In 2018 was de oud-stadsarcheoloog, samen met allerlei andere dragers van de Stedelijke Onderscheiding, aanwezig bij de 896e verjaardag van Utrecht in Museum Speelklok.

Maandag wordt hij van het Bartholomeus Gasthuis naar de Pieterskerk gebracht voor een besloten afscheidsbijeenkomst.