Poppodium De Helling in Rotsoord gaat na de werkzaamheden op 19 juni weer open. Het pand krijgt 150 zonnepanelen, nieuwe dakbedekking en betere dakisolatie.

Het poppodium is gehuisvest in een gebouw van de gemeente Utrecht. De werkzaamheden aan het poppodium zijn onderdeel van de aanpak om het Utrechts vastgoed te verduurzamen en het energieverbruik terug te brengen.

"Juist in deze tijd is het belangrijk oog te hebben voor innovatieve oplossingen om duurzame energie op te wekken.Ik ben blij dat dit werk gewoon door kan gaan, ondanks het coronavirus. Als we weer naar een concert kunnen, kan dat in een meer duurzaam en prettig gebouw", zegt wethouder Eelco Eerenberg.

De Helling maakt ook bekend de deuren na drie maanden te openen met een nieuw format. Samen met Behind The Music wordt De Helling Sessions gelanceerd met als eerste gast Waltzburg. Op 19 juni komt het vijftal uit Nijmegen naar De Helling voor een interview en optreden. De Helling Sessions zijn na afloop beschikbaar op YouTube en Spotify.

"Vanwege de coronamaatregelen kunnen we maar een publiek van dertig mensen toelaten", aldus de organisatie. Bezoekers moeten een mail sturen om zich aan te melden voor het concert.

