De gemeente Utrecht en de organisatie van de Black Lives Matter-demonstratie in de stad maken niet bekend hoeveel betogers er vrijdagavond maximaal welkom zijn op het Jaarbeursplein. Ruim 2.400 mensen hebben al laten weten van plan te zijn om naar de demonstratie te gaan.

De gemeente Utrecht en de organisatie van het protest hebben wel overlegd over een maximumaantal betogers. "Maar wij gaan dat aantal niet melden, want straks denken mensen dat ze er nog bij kunnen en dan komen er misschien alsnog te veel", zegt Leroy Lucas namens de organisatie vrijdag tegen NU.nl.

De organisatie en de gemeente monitoren het aantal betogers constant en kunnen vroegtijdig inschatten of het te druk gaat worden. "Wij hebben duidelijke instructies gekregen. Op het moment dat wij zien dat we over het bepaalde aantal mensen heengaan, stoppen we met de demonstratie", vervolgt Lucas, die oproept om alleen te komen als je uit Utrecht komt.

"We grijpen niet pas in op het moment dat het vol is, maar we kunnen zien hoeveel mensen er zijn en hoeveel mensen er nog komen. Zo kunnen we vroegtijdig waarschuwen", voegt een woordvoerder van de gemeente Utrecht toe.

Utrecht heeft plan B voor protest

Bij de demonstraties in Amsterdam en Rotterdam kwamen uiteindelijk te veel betogers bij elkaar, waardoor het niet meer mogelijk was 1,5 meter afstand houden. In Utrecht ligt er ook een plan klaar voor het geval het te druk wordt en de demonstratie afgebroken moet worden.

"Wij nemen twintig minuten de tijd om het af te bouwen als het te druk is. Je moet mensen de tijd geven weg te gaan. Ik heb bij de gemeente aangegeven: op het moment dat wij constateren dat het te druk wordt, dan gaan wij beginnen met afbouwen. Dan komen er geen sprekers meer en vertrekken de mensen", aldus Lucas.

Het protest stond eerst gepland op het Vredenburg, maar al snel bleek dat het Jaarbeursplein een betere locatie zou zijn gezien de verwachte opkomst. Op het Jaarbeursplein zijn markeringen aangebracht om de 1,5 meter afstand te kunnen houden. Ook roept de organisatie op om een mondkapje te dragen en zijn er op meerdere plekken desinfecterende handgel te vinden.

De demonstratie op het Jaarbeursplein staat vrijdag gepland van 18.30 uur tot 20.30 uur en is ook online te volgen. Aanleiding voor het protest is de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd in Minneapolis vorige week maandag.