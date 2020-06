Burgemeester Jan van Zanen heeft vertrouwen in een goede afloop van de Black Lives Matter-demonstratie in Utrecht, vrijdagavond op het Jaarbeursplein. Naar verwachting komen er meer dan tweeduizend mensen op het protest af.

De organisatie van de demonstratie en de gemeente Utrecht gaan dan ook maatregelen nemen om het protest volgens de huidige coronarichtlijnen te laten verlopen.

"Maar de belangstelling kan toch weer zo groot zijn, dat het door de drukte niet mogelijk is om de 1,5 meter afstand in stand te nemen", zei Van Zanen donderdagavond op vragen van de Utrechtse gemeenteraad. Als het toch te druk wordt, zal het protest beëindigd worden.

De afgelopen week is er op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen racisme en politiegeweld. Aanleiding zijn de protesten in de Verenigde Staten die volgen op de dood van George Floyd, die door politiegeweld om het leven kwam.

De demonstraties in Nederland zijn wisselend verlopen. In Amsterdam en Rotterdam werd het te druk waardoor er geen afstand meer gehouden kon worden. In Den Haag en Groningen ging dat beter.

Het Jaarbeursplein moet volgens de gemeente Utrecht voldoende ruimte bieden. Van Zanen verwacht ook dat de organisatie van het protest in Utrecht - waar volgens de burgemeester uitstekend contact mee is - in staat is om de actie in goede banen te leiden.