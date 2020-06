Een papierpers bij een bedrijf aan de Groenwoudsedijk staat in brand. De brandweer is bezig met het blussen van het vuur, maar kan er moeilijk bij.

De brand werd rond 15.50 uur gemeld. Verschillende brandweerteams uit de stad zijn inmiddels gearriveerd bij het bedrijf naast het Amsterdam-Rijnkanaal.

In eerste instantie werd gedacht aan brand in een bandenopslag, maar de Veiligheidsregio Utrecht laat weten dat het om een papierpers gaat.

"De brand is lastig te bereiken en het blussen zal nog even in beslag nemen. De rook is sterk verminderd en ramen en deuren kunnen weer open."