Bij een papierpers bij een bedrijf aan de Groenwoudsedijk in Utrecht heeft donderdag brand gewoed. De brandweer was lang bezig met het blussen van het vuur, omdat de brandhaard lastig te bereiken was.

De brand werd rond 15.50 uur gemeld. Verschillende brandweerteams uit de stad zijn inmiddels gearriveerd bij het bedrijf naast het Amsterdam-Rijnkanaal.

Medewerkers van het bedrijf hadden zelf geprobeerd om het vuur te blussen en daarbij hadden ze rook ingeademd. Zij werden nagekeken door ambulancepersoneel maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

De Veiligheidsregio Utrecht deed op Twitter de oproep om ramen en deuren te sluiten, dat bleek snel niet meer nodig te zijn.

In eerste instantie werd gedacht aan brand in een bandenopslag, maar de Veiligheidsregio Utrecht laat weten dat het om een papierpers gaat.