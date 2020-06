Alle openbare toiletten in Utrecht gaan komend weekend weer open. Ook de watertappunten in de stad kunnen de komende dagen weer gebruikt worden.

Alle openbare toiletten zijn sinds begin april gesloten vanwege de coronacrisis. Ook het water van watertappunten Join the Pipes en waterspeeltoestellen in speeltuinen werden afgesloten.

Door de versoepeling van de coronamaatregelen eerder deze maand mogen meer mensen in de parken zitten. Vanaf dit weekend gaan daar in Utrecht - en ook op andere plekken in de publieke ruimte - de openbare toiletten en de watertappunten weer open.

De Utrechtse horecaondernemers mogen sinds 1 juni ook weer gasten ontvangen op het terras en in hun restaurant of café.

