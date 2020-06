FC Utrecht heeft in slechts een week tijd al ruim 3.100 seizoenkaarten verkocht. Daarmee wordt het record van vorig jaar volgens de club ruimschoots gebroken.

Toen werd dit aantal na 26 dagen behaald. De in 1970 opgerichte club begint aan een jubileumseizoen, hetgeen de verkoop mogelijk heeft aangewakkerd.

Op de Bunnikside worden relatief gezien de meeste seizoenkaarten verlengd. Al 33 procent van de supporters heeft daar een plekje voor volgend seizoen bemachtigd. Op de Noordtribune ligt dat percentage op 30 procent, gevolgd door de Zuidtribune met 29 procent.

Volgens FC Utrecht valt op dat met name de oudere supporters hun seizoenkaarten tot nu toe hebben verlengd. Bij de seizoenkaarthouders van 65 jaar en ouder heeft 33 procent al een nieuwe kaart besteld.

Door de coronamaatregelen is het nog maar zeer de vraag wanneer publiek weer welkom is in de Galgenwaard. De Eredivisie gaat vermoedelijk half september weer van start.