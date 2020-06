Een van de sneltrams die jarenlang tussen Utrecht en Nieuwegein reed is binnenkort te bezichtigen in een museum. Na 37 jaar worden de voertuigen uit de roulatie gehaald.

Op 29 mei reed de oude sneltram de laatste ritten tussen Utrecht en Nieuwegein en IJsselstein. In Utrecht rijdt het voertuig nog tot vrijdag 3 juli. De provincie wil één tram redden van de sloop en schenken aan het Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep.

De afdelingen van de SP, GroenLinks en VVD van de provincie Utrecht hadden daarom een motie ingediend waarin werd gevraagd om één tram te schenken aan het museum. In die motie stond onder meer dat het vervoersmiddel voor vele generaties een tastbare herinnering kan zijn.

"Van de tijd dat zij naar school of werk reisden met de tram. We zijn collectief verantwoordelijk om zaken van historische waarde te behouden voor toekomstige generaties."

Bovendien zou het Nederlands Transport Museum graag een tramstel over willen nemen. Ook is schenken aan het museum duurzamer en goedkoper dan slopen. "Last but not least; het publiek zal ons dankbaar zijn", is te lezen in de motie die unaniem is aangenomen.