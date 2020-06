Verschillende bewoners van de Lanslaan in de Utrechtse wijk Transwijk zijn in de nacht van woensdag op donderdag geëvacueerd vanwege een brand bij een kantoorpand. De brandweer had het vuur snel onder controle.

Meerdere bewoners werden rond 4.00 uur gewekt door een rookmelder en alarmeerden de brandweer. In het kantoorpand onder de woningen hing rook en uiteindelijk werd een brandhaard aangetroffen die snel kon worden geblust.

Tegelijkertijd werden enkele bewoners van de bovenliggende woningen geëvacueerd. De brandweer heeft daarna nog gecontroleerd of het vuur niet was doorgeslagen naar andere verdiepingen.

Rond 4.45 uur werd het sein brand meester gegeven.