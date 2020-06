De eerder aangekondigde Black Lives Matter-demonstratie in Utrecht gaat vrijdagavond plaatsvinden op het Jaarbeursplein. Dat zijn de gemeente en de organisatie woensdag overeengekomen.

Er worden honderden mensen verwacht bij de demonstratie. Om te kunnen voldoen aan de anderhalvemeterregel, is gekozen voor het Jaarbeursplein.

De demonstratie, die afgelopen weekend is aangemeld en georganiseerd wordt door onder meer Keti Koti Utrecht en Stop Blackface, staat vrijdag gepland van 18.30 tot 20.30 uur.

Aanleiding voor de protesten is de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd in Minneapolis vorige week maandag. De man kwam om het leven nadat een politieagent bijna negen minuten zijn knie op Floyds nek drukte. Sindsdien vinden antiracismedemonstraties plaats, die worden aangeduid met de hashtag #BlackLivesMatter.

Afgelopen maandag kwam de veiligheid in het geding toen in Amsterdam te veel mensen samenkwamen bij de Black Lives Matter-demonstratie op de Dam. Er waren zo veel deelnemers dat de anderhalvemeterregel niet meer nageleefd kon worden. Dinsdag gingen de protesten in Den Haag en Groningen wel goed.