De rechter heeft een verhuurder van commerciële vaartuigen in de Utrechtse wateren in februari in het gelijk gesteld in een zaak over een exploitatievergunning voor onbepaalde tijd, zo is woensdag uitgekomen.

Door de uitspraak van de rechter en het feit dat vergunningen voor onbepaalde tijd niet binnen een limietenstelsel passen, heeft de gemeente besloten het limietenstelsel in te trekken en de vergunningen voor commerciële vaartuigen aangepast van bepaalde tijd naar onbepaalde tijd.

Volgens de rechter heeft de gemeente niet aan kunnen tonen dat er sprake is van een "dwingende reden van algemeen belang", waardoor het nodig is om vergunningen voor bepaalde tijd te verlenen. De gemeente gaat nog wel in hoger beroep tegen de uitspraak.

De zaak draait om de vergunning voor commerciële vaartuigen, zoals onder meer fluisterbootjes, kano's en waterfietsen. De gemeente hanteert voor deze vaartuigen een maximum om hinder, gevaar en overlast tegen te gaan.

Bij dat zogenoemde limietenstelsel hoort ook dat vergunningen voor bepaalde tijd worden afgegeven. Op grond van de Europese Dienstenrichtlijn mogen namelijk geen vergunningen voor onbepaalde tijd worden verleend. Daarom werd het verzoek van de exploitant ook afgewezen. Daarop stapte hij naar de rechtbank.

De rechtbank heeft het beroep in februari gegrond verklaard en de vergunning van de exploitant omgezet in een vergunning voor onbepaalde tijd.

De gemeente wijst erop dat met het afschaffen van de limieten alle aanvragen voor exploitatievergunningen die voldoen aan de voorwaarden, worden toegekend. Volgens de gemeente is het denkbaar dat het hierdoor drukker wordt op het water.