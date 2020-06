De politie heeft woensdag zes personen aangehouden op verdenking van drugshandel in Utrecht. Drie van hen zijn minderjarig.

Bij huiszoekingen zijn ook geld, drugs en een wapen in beslag genomen.

De politie kwam de personen op het spoor na onderzoek naar een drugswerk dat draait om twee mannen van 18 en 26 jaar oud uit Utrecht. Het netwerk was niet alleen in Utrecht, maar ook landelijk actief.

Twee jongens van vijftien en zestien jaar worden verdacht voor het verhandelen van drugs. Een 74-jarige Utrechter is aangehouden, omdat hij betrokken zou zijn bij het verpakken van drugs in zijn huis.

De politie hield ook een zestienjarig meisje aan. Zij zou hebben gefungeerd als "geldezel", een term in de drugswereld waarbij iemand, vaak tegen betaling of onder bedreiging, zijn of haar bankrekening ter beschikking stelt om geld wit te wassen.