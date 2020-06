De gemeente Utrecht gaat in de Merwedekanaalzone een boulevard vernoemen naar Anne Frank. Dat blijkt woensdag uit een brief van burgemeester Jan van Zanen.

De mededeling van Van Zanen volgt op raadsvragen of Anne Frank, na het verdwijnen van het Anne Frankplein in Transwijk, opnieuw een straat of plein toegewezen zou krijgen.

De rest van de straten in de Merwedekanaalzone worden vernoemd naar Utrechtse verzetshelden. Verder worden straks in meerdere nieuwe wijken straten en pleinen vernoemd naar Utrechters.

In de Heldinnenbuurt in Haarrijn worden de straten exclusief naar vrouwen vernoemd. Onder anderen Annie Brouwer-Korf, voormalig burgemeester van Utrecht, en oud-wethouder Wil Velders-Vlasblom krijgen hier een straat.

In de brief staat verder dat de gemeente zich bij de keuze voor straatnamen laat adviseren door de commissie Straatnaamgeving. Die commissie hanteert een aantal uitgangspunten. Zo hebben straatnamen altijd een thema, zoals vogels, kruiden of professoren. De namen mogen niet te veel op elkaar lijken en straatnamen moeten niet te moeilijk zijn om uit te spreken.