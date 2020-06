De gemeente Utrecht heeft dinsdag een rijbaan op de Brailledreef in Overvecht ingericht als fietspad, om fietsers zo meer ruimte te geven. Het gaat om de rechterrijbaan in de zuidelijke richting, tussen de Einsteindreef en de Zamenhofdreef.

Fietsers kunnen vanwege werkzaamheden langere tijd geen gebruik maken van het fietspad aan de oostkant van de Brailledreef. Het fietspad aan de westkant werd voor de gelegenheid tweerichtingsverkeer, maar het bleek te smal om 1,5 meter afstand te kunnen bewaren.

De rechterrijbaan in zuidelijke richting is sinds dinsdag afgesloten voor autoverkeer en opengesteld voor fietsers in noordelijke richting. Fietsers die in zuidelijke richting fietsen, kunnen gebruik blijven maken van het fietspad, omdat ze daar nu geen tegenliggers meer tegen zullen komen.

De Fietsersbond zocht twee weken geleden al contact met de gemeente over de onveilige situatie die was ontstaan op het tweerichtingsfietspad. De gemeente besloot toen het voetpad open te stellen voor fietsers.