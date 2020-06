Een jongen is in de nacht van zondag op maandag mishandeld bij een ruzie in het Utrechtse Vleuten. Ook is met een knuppel een voorruit van een auto ingeslagen. Een verdachte is gearresteerd.

Het incident vond rond 00.30 uur plaats op de Burchtpromenade vlak bij het Amadeus Lyceum. De politie zegt dat het slachtoffer "flink is mishandeld".

Agenten hebben uiteindelijk een verdachte gearresteerd op de Vlambloemlaan in Vleuten. Deze persoon zou zich hebben verzet bij de aanhouding.

Wat de aanleiding voor de ruzie was, is niet bekend. De politie is op zoek naar getuigen.