Op een deel van het grote grasveld van het Julianapark in Utrecht zijn afgelopen week vanwege de coronacrisis cirkels aangebracht. Deze cirkels moeten ervoor zorgen dat bezoekers afstand van elkaar houden.

Het park trok zondag behoorlijk wat bezoekers en de markeringen leken effectief. Elke afzonderlijke groep bleef binnen de lijnen en zat daardoor met genoeg tussenruimte bij elkaar vandaan. Op een deel van het grote grasveld, en ook op de kleinere veldjes in het Julianapark, zijn geen cirkels aangebracht.

Naast het Julianapark zijn ook in delen van het Grifpark markeringen getekend. Wethouder Kees Diepeveen zei dinsdag in de raadsvergadering dat de gemeente het aanbrengen van de cirkels wil opbouwen. Als het systeem in het Julianapark en het Griftpark succesvol blijkt, kunnen ook in andere parken cirkels komen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.