De gemeente Utrecht gaat op verschillende plekken sensoren en camera's plaatsen om erachter te komen waar in de binnenstad knelpunten ontstaan wanneer het er druk is. Met hulp van de informatie kunnen maatregelen worden genomen om de drukte op deze plekken te verminderen.

Binnen twee tot vier weken worden zogenoemde passantentellers geplaatst. Met deze sensoren kunnen knelpunten in de loopstromen in kaart worden gebracht.

Ook zal er worden geanalyseerd of verkeerslichten in de binnenstad goed zijn afgesteld. Bij bijvoorbeeld het Ledig Erf, Vredenburg en de Marnixlaan staan de lichten voor fietsers langer op groen omdat er sinds de coronacrisis minder verkeer rijdt. Met de camera's en sensoren kan de gemeente bekijken wat het effect is van deze maatregel.

Ook wordt er op plekken waar nog geen maatregelen zijn genomen, onderzocht of die wel nodig zijn. Zo wordt onder meer bij de kruisingen Catharijnesingel en Smakkelaarsveld, en Marga Klompébrug en Catharijnesingel gekeken of verkeerslichten anders afgesteld moeten worden.

Pop-upfietsenstallingen aan rand Utrechtse binnenstad

De gemeente heeft eerder deze week aangegeven dat een groter deel van de Utrechtse binnenstad voetgangersgebied wordt. Om te zorgen dat fietsers aan de rand van dit gebied genoeg parkeerplekken hebben, worden er op drukke periodes pop-upfietsenstallingen neergezet op het Domplein, de Neude, de Mariaplaats, het Janskerkhof en het Vredenburg. Op de laatste twee plekken gaat dat ten koste van parkeerplekken voor auto's.

Dit geldt ook voor de Oudegracht. Aan het begin en einde van het voetgangersgebied worden autoparkeerplaatsen tijdelijk opgeheven voor fietsers. Op de Domstraat komen tijdelijk fietsparkeerplekken op delen van het trottoir.

Bewoners met een parkeervergunning kunnen hun auto tijdelijk niet kwijt in het voetgangersgebied. Zij moeten uitwijken naar parkeergarages zoals Vaartsche Rijn of de garage in Wijk C.

