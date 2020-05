De gemeente Utrecht heeft 22,4 miljoen euro van het Rijk gekregen om dakloosheid in de stad en regio aan te pakken. Samen met andere partijen wil de gemeente tweehonderd woningen bouwen voor mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden.

De druk op de daklozenopvang in Utrecht is al een langere periode erg hoog. In het verleden zijn daarom tijdelijke plekken gecreëerd zoals bij De Stadsbrug aan de Koningin Wilhelminalaan.

Nu gaat de gemeente Utrecht samen met onder anderen gemeenten uit de omgeving en woningcorporaties tweehonderd zogenoemde Eerst een Thuis-woonplekken realiseren. Op deze plekken kunnen mensen in een stabiele omgeving werken aan een nieuwe start.

Wethouder Maarten van Ooijen zegt zeer verheugd te zijn vanwege het geld van het Rijk. "De komende periode gaan we met de ervaringen en inzichten vanuit Eerst een huis samen met de U16-gemeenten aan de slag om de druk op de opvang te verminderen en de terugval naar dakloosheid te voorkomen. De toekenning van het budget van het Rijk is grotendeels wat we nodig hebben om dit plan ten uitvoer te brengen."

Het bedrag van het Rijk is bedoeld voor de komende anderhalf jaar. In totaal heeft de overheid in heel Nederland 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de aanpak van dakloosheid.