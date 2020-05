De politie heeft donderdag in de omgeving van de Maliebaan in Utrecht een scooterrijder gearresteerd na een achtervolging. De bestuurder had geen rijbewijs, werd al gezocht en reed vermoedelijk op een gestolen scooter.

Agenten wilden de scooterrijder aan de kant zetten, maar die negeerde het stopteken en ging ervandoor. Tijdens de achtervolging werden volgens de politie gevaarlijke capriolen uitgehaald.

De scooterrijder wist te ontkomen en verstopte zich achter een woning. Op aanwijzingen van omstanders konden de agenten de verdachte alsnog arresteren.

De verdachte werd al door de autoriteiten gezocht in verband met een helingzaak. De politie onderzoekt nog of de scooter daadwerkelijk gestolen is.