Het voetgangersgebied in Utrecht wordt tijdelijk een flink stuk groter. Het college nam een motie van verschillende partijen in de raad over. De uitbreiding moet ervoor zorgen dat voetgangers voldoende ruimte hebben om zich aan de anderhalvemeterregel te houden.

Voor fietsers betekent dit wel omrijden. Wandelaars krijgen straks ruim baan in een groter deel van de historische binnenstad. D66, PvdA, VVD, CDA en PVV hadden een motie voorbereid om dit mogelijk te maken en het college zag het ook wel zitten.

Het huidige voetgangersgebied wordt uitgebreid met de oostzijde van de Oudegracht tussen de Smeebrug en de Potterstraat. Ook de Neude, Zadelstraat, Servetstraat, Stadhuisplein, Annastraat, Schoutenstraat en Oudkerkhof worden het terrein van de voetgangers.

De partijen vragen wel om extra fietsparkeerplekken aan de randen van het nieuwe grotere gebied. Aanwonenden die een auto hebben moeten een plek kunnen krijgen in de Springweggarage. Het precieze plan moet nog uitgewerkt worden.

