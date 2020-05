De kans dat Straatnieuws Utrecht in papieren vorm blijft bestaan is minimaal. Dat liet wethouder Maarten van Ooijen donderdagmiddag weten na vragen van de gemeenteraad. Wel zijn er plannen in de maak om Straatnieuws verder te ontwikkelen en de voormalige verkopers te helpen.

Straatnieuws Utrecht maakte vorige week bekend na 25 jaar te stoppen met de papieren krant. Het product zou niet levensvatbaar zijn. In de afgelopen jaren was het steeds lastiger geworden om voldoende verkopers te vinden die genoeg kranten konden verkopen.

Een gemis, zo vinden veel politieke partijen, daarom vroegen ze de gemeente om opheldering. Wethouder Van Ooijen reageerde: "Straatnieuws is voor onze stad en voor de groep die de krant vertegenwoordigt een belangrijk medium, met een grote symbolische en historische waarde voor de stad." Toch acht hij de kans niet groot dat de papieren editie nog gaat uitkomen; het zou niet levensvatbaar zijn.

Maar, zo zegt wethouder van Ooijen, dit hoeft niet het einde te beteken van Straatnieuws. De afgelopen maanden heeft de gemeente deelgenomen aan meerdere gesprekken met de daklozenkrant. Zo is er onder meer gesproken over een nieuw abonnementsmodel, maar de verschillende betrokkenen denken dat dit ook nog niet rendabel te krijgen is.

Daarom wordt er nu ingezet op een online variant, en ook zijn er andere ideeën waarbij Straatnieuws wel rendabel is en de voormalige verkopers geholpen worden. Deze alternatieve plannen worden nu uitgewerkt. Wethouder Van Ooijen gaat er dan ook niet van uit dat het platform Straatnieuws verdwijnt uit Utrecht.