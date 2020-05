De verdachten van de zware mishandeling in de nacht van woensdag op donderdag in het asielzoekerscentrum (azc) in de Utrechtse wijk Oog en Al zijn een jongen van zeventien jaar en een man van achttien jaar uit Utrecht.

De politie meldt dat ergens tussen 00.00 en 1.00 uur een ruzie tussen een aantal mannen escaleerde. Eén man raakte daarbij ernstig gewond. Het slachtoffer werd op een grasveldje in de buurt aangetroffen. Over zijn identiteit is niks bekendgemaakt.

De eerste verdachte werd kort na het incident op heterdaad aangehouden. Daarna volgde een tweede arrestatie. De politie sluit meerdere aanhoudingen in de zaak niet uit.

De politie doet nog uitgebreid onderzoek en roept getuigen op zich te melden.