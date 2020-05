De gemeente Utrecht gaat met borden en straatmarkeringen alternatieve routes maken voor fietsers die normaal de Voorstraat en Wittevrouwenstraat gebruiken. Die wegen zijn afgesloten en daardoor wordt het te druk op de Lange Jansstraat en Nobelstraat.

De langverwachte herinrichting van de Voorstraat en de Wittevrouwenstraat is inmiddels begonnen. Er komt meer ruimte voor fiets- en voetgangers, maar door de werkzaamheden is deze veelgebruikte route nu juist tijdelijk afgesloten.

Veel mensen gebruiken de Lange Jansstraat en Nobelstraat als alternatief. Maar daar begint het erg druk te worden. Juist in tijden van corona is het belangrijk dat er voldoende ruimte is op de fietspaden.

De gemeente Utrecht gaat daarom deze week alternatieve routes uitzetten. Via markeringen op de weg en borden langs de route worden fietsers omgeleid. Er zijn in totaal vier alternatieve routes. Vanaf 1 juni moeten de omleidingen helemaal klaar zijn.