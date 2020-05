Het K.F. Hein Fonds heeft een snelloket geopend voor Utrechtse initiatieven die geïnspireerd zijn door de coronacrisis en die snel uitgevoerd moeten worden.

Stichtingen en verenigingen kunnen voor culturele en maatschappelijke projecten een bijdrage aanvragen. De bijdrage is maximaal 5.000 euro en de aanvragers krijgen binnen twee weken antwoord op hun verzoek.

Het K.F. Hein Fonds vindt het belangrijk om mensen in de regio Utrecht te steunen. "Deze tijden, waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en de mogelijkheden en onmogelijkheden in rap tempo veranderen, vragen om veel creativiteit van iedereen. Van makers, van presentatie-instellingen, van maatschappelijke organisaties en daarmee ook van fondsen."

Het K.F. Hein Fonds heeft al een aantal projectaanvragen versneld behandeld, zoals de concertserie The Show must go ON-line die wordt gestreamd, een boekje samengesteld door Utrechtse kunstenaars en speelgoedbonnen voor kwetsbare gezinnen van stichting Al Amal.

