De rechtbank in Utrecht heeft Lorenzo S. maandag veroordeeld tot tien jaar celstraf wegens doodslag op zijn toenmalige vriendin Dunja Lachnachi.

De rechtbank neemt daarmee de eis van het Openbaar Ministerie (OM) over, maar kiest niet voor de ook geëiste tbs met dwangverpleging.

Lachnachi overleed in februari vorig jaar, nadat ze vier dagen eerder in haar woning in City Campus Max aan het Europaplein in Utrecht ernstig hoofdletsel had opgelopen. De zaak kwam aan het licht toen overburen de politie waarschuwden omdat er ruzie was in het appartement van Lachnachi.

Volgens de rechtbank is het overduidelijk dat S. betrokken was bij haar dood. "Dunja is zo hard tegen haar hoofd geslagen en geschopt dat ze hersenletsel opliep waaraan ze overleed."

S. hield tijdens de rechtszaak op 11 mei nog vol dat hij het slachtoffer niet had mishandeld. Het letsel kwam volgens S. doordat ze meerdere keren was gevallen, omdat ze een medische aandoening zou hebben. De officier van justitie noemde dat destijds al onwaarschijnlijk.