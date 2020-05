De politie heeft zaterdagavond een 23-jarige man gearresteerd die in het centrum van Utrecht een vrouw uit het niets in het gezicht sloeg, zo meldt de politie zondag.

Het incident gebeurde rond 22.05 uur in de Loeff Berchmakerstraat in de binnenstad van Utrecht. Volgens de politie kreeg het slachtoffer vanuit het niets klappen in haar gezicht.

Omstanders schoten de vrouw direct te hulp en agenten konden even later de verdachte arresteren.

De politie is op zoek naar getuigen, waaronder de omstanders die het slachtoffer hielpen.