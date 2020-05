De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee personen aangehouden na een vechtpartij op het Jaarbeursplein in Utrecht, meldt wijkagent Emile Vermeulen via Twitter.

Volgens Vermeulen hadden de twee verdachten veiligheidsmedewerkers van de NS bedreigd nadat ze waren aangesproken op hun gedrag. De mannen waren dronken.

Hoe de ruzie op het Jaarbeursplein ontstond, is niet bekend. Meerdere politie-eenheden rukten uit om assistentie te verlenen.